В Германии признали, что Трамп заинтересован в сотрудничестве с Россией

БЕРЛИН, 8 июня, ФедералПресс. Член берлинской палаты депутатов от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеманн заявил, что президент США Дональд Трамп проявляет значительный интерес к развитию экономических связей с Россией.
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