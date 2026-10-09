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Джаз Ари Эрева, «100 мужчин» и музыкальные маршруты: в Екатеринбурге начался фестиваль еврейской культуры

Джаз Ари Эрева, «100 мужчин» и музыкальные маршруты: в Екатеринбурге начался фестиваль еврейской культуры

В уральской столице с 9 октября по 1 ноября проходит XI фестиваль современной еврейской культуры. В этом году мероприятия объединены одной общей тематикой – «Пересечения: традиции и звук будущего».

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