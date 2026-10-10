Ким, Турккила и Верслуйс, Грин и Парсонс не выступят с показательными номерами на мемориале Дениса Тена

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Кореянка Ким Ю Чжэ, финны Юлия Турккила и Маттиас Верслуйс и американцы Кэролайн Грин и Майкл Парсонс не примут участие в показательных выступлениях на мемориале Дениса Тена.