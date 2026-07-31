Россия ответила на претензии Пашиняна по использованию ж/д Армении

Глава Российских железных дорог Олег Белозеров дал ответ на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о возможных претензиях по концессионному соглашению на управление Южно-Кавказской железной дорогой (ЮКЖД).
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