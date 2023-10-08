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В Новосибирске изобрели чудо-шапочку для восстановления памяти

В Новосибирске изобрели чудо-шапочку для восстановления памяти

Новое медицинское оборудование предназначено для реабилитации больных, которые перенесли инсульт.В Новосибирске учёные в рамках проектов "СиббиоНОЦ" с использованием средств государственной поддержки изобрели прибор для восстановления памяти после инсульта.

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