В Новосибирске изобрели чудо-шапочку для восстановления памяти

Новое медицинское оборудование предназначено для реабилитации больных, которые перенесли инсульт.В Новосибирске учёные в рамках проектов "СиббиоНОЦ" с использованием средств государственной поддержки изобрели прибор для восстановления памяти после инсульта.
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