В Петербурге количество выданных виз в КНР туристам из России увеличилось в четыре раза

Представитель МИД КНР считает, что культурные года России и Китая улучшат туризм между странами В Петербурге количество китайских туристических виз, выданных россиянам, за первые 8 месяцев 2024 года увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Генконсульство КНР.
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