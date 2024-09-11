В Петербурге количество выданных виз в КНР туристам из России увеличилось в четыре раза

Представитель МИД КНР считает, что культурные года России и Китая улучшат туризм между странами В Петербурге количество китайских туристических виз, выданных россиянам, за первые 8 месяцев 2024 года увеличилось более чем в 4 раза по сравнению с прошлым годом, сообщает Генконсульство КНР.