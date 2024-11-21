Курским предпринимателям рассказали об изменениях в налоговом законодательстве в 2025 году

19 ноября 2024 года по инициативе уполномоченного по защите прав предпринимателей Дениса Водопьянова состоялся семинар для предпринимателей, в ходе которого были даны разъяснения по тонкостям и особенностям начисления НДС на УСН в 2025 году.
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