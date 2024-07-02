Марина Ахмедова: Бастрыкин сказал - надо менять миграционную политику и запрещать никаб

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лина любимцева

Устроили лингвистическую войну ТЕ, кто ХОЧЕТ УВИЛЬНУТЬ ОТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С МИГРАНТАМИ!! Люди правильно требуют навести с мигрантами порядок, но власти почему-то совершенно не реагируют. Единственный, кто и высказал свое мнение - это Бастрыкин (так придирались к словам, когда человек оговорился).... К Бастрыкину, ежедневно, стекается ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ о том, что вытворяют мигранты в России, и каково живется россиянам, когда рядом такое творится? Это какую совесть нужно иметь, чтобы не реагировать на это все?!!! Бастрыкин НЕ СМОГ НЕ РЕАГИРОВАТЬ!! И теперь он "виновен"?!!