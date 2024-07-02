За главой СК в эти дни прямо тянутся лингвистические скандалы. На юридическом форуме он назвал Госдуму "Госдурой", сославшись на то, что ее так называет народ.
Марина Ахмедова: Бастрыкин сказал - надо менять миграционную политику и запрещать никаб
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НК
Наталья Котельникова
Ахмедова, сколько стоишь? Скажи ка Гадина, сколько тебе дадено?
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10 час.
лл
лина любимцева
Устроили лингвистическую войну ТЕ, кто ХОЧЕТ УВИЛЬНУТЬ ОТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ С МИГРАНТАМИ!! Люди правильно требуют навести с мигрантами порядок, но власти почему-то совершенно не реагируют. Единственный, кто и высказал свое мнение - это Бастрыкин (так придирались к словам, когда человек оговорился).... К Бастрыкину, ежедневно, стекается ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ о том, что вытворяют мигранты в России, и каково живется россиянам, когда рядом такое творится? Это какую совесть нужно иметь, чтобы не реагировать на это все?!!! Бастрыкин НЕ СМОГ НЕ РЕАГИРОВАТЬ!! И теперь он "виновен"?!!
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9 час.
Владимир Нелюбин
О какой совести Вы говорите?..ее там попросту нет..там только карман для пополнения от диаспор, которые по сути просто - ОПГ...
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8 час.
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