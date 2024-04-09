Избыток разговоров. Психолог назвал риски «социального похмелья»

Общение в норме нужно практически всем людям, ведь человечество социально. Однако если оно становится слишком активным, частым, то можно испытать неприятные моменты, например усталость и раздражительность.
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