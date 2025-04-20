Суммарная просроченная задолженность россиян перед банками достигла рекордных 2,3 трлн рублей, обнажив системные проблемы в экономике и потребительском…Сообщение Долговая яма: почему россияне задолжали банкам 2,3 трлн рублей появились сначала на Ежедневные новости.
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