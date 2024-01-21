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Зарема: «Амаралу было бы честнее сказать, что за игроков будут переплачивать»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова нового спортивного директора красно-белых Томаша Амарала, который заявил, что постарается убедить перспективных игроков приехать в Россию из-за интереса к проекту.

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