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Парламентская газета

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Биография биатлониста Виктора Маматова

СПРАВКА Виктор Федорович Маматов родился 21 июля 1937 года в поселке Белово Кемеровской области. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения), Омский государственный институт физической культуры (ныне Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

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