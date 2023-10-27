Биография биатлониста Виктора Маматова

СПРАВКА Виктор Федорович Маматов родился 21 июля 1937 года в поселке Белово Кемеровской области. Окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта (ныне Сибирский государственный университет путей сообщения), Омский государственный институт физической культуры (ныне Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии