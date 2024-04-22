На Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,0

На острове Тайвань произошло землетрясение, магнитуда которого составила 6,0. Подземные толчки зафиксированы в 14 километрах юго-западнее города Хуалянь с населением порядка 350 тысяч человек и в 92 километрах восточнее Тайчжуна с населением более одного миллиона человек.
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