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Рябков не увидел смысла в переговорах по стратегическим наступательным вооружениям

Рябков не увидел смысла в переговорах по стратегическим наступательным вооружениям

Россия не будет вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям в рамках ДСНВ. Об этом на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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