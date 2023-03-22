Рябков не увидел смысла в переговорах по стратегическим наступательным вооружениям

Россия не будет вести переговоры по стратегическим наступательным вооружениям в рамках ДСНВ. Об этом на сессии дискуссионного клуба «Валдай» заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
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