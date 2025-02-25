Илон Маск примет участие в первом заседании кабинета Трампа

Американский миллиардер Илон Маск примет участие в первом заседании кабинета министров при президенте Сша Дональде Трампе, запланированном на среду, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт на пресс-конференции 25 феввраля.
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