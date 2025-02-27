Целый этаж здания: Якубович скрывал роскошную квартиру за 200 миллионов рублей

Выяснилась правда про образ жизни ведущего капитал-шоу «Поле чудес». Леонид Якубович Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look PressЛеонид Якубович создал себе образ человека, ведущего скромный образ жизни.
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