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Царьград

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Подозреваемый во взрыве машины в Москве учился в Урюпинске и попал в ВШЭ

Подозреваемый во взрыве машины в Москве учился в Урюпинске и попал в ВШЭ

Обвиняемый в подрыве машины в Москве окончил школу в 2012 году и поступил в Высшую школу экономики.Его родственник рассказал, что там подозреваемый учился на бюджете.

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