МИД Армении: Ереван с нетерпением ждет выстраивания более прочного партнерства с НАТО

Армения после поражения в краткосрочном военном конфликте с Азербайджаном, по результатам которого под контроль Баку отошла территория Нагорного Карабаха, и обвинения во всех своих бедах России продолжает следовать курсом на Запад.
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