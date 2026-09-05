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Metro Москва

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Отношения России и Германии достигли исторического дна: стоит ли опасаться бундесвера

Отношения России и Германии достигли исторического дна: стоит ли опасаться бундесвера

Ухудшение отношений между Россией и Германией после начала спецоперации на Украине. Обвинения Берлина в адрес российских спецслужб, закрытие дипломатических учреждений, ужесточение визовых требований и ответные меры Москвы.

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