Отношения России и Германии достигли исторического дна: стоит ли опасаться бундесвера

Ухудшение отношений между Россией и Германией после начала спецоперации на Украине. Обвинения Берлина в адрес российских спецслужб, закрытие дипломатических учреждений, ужесточение визовых требований и ответные меры Москвы.
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