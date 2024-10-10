Более 60 млн рублей будет потрачено на ремонт двух астраханских поликлиник

Деньги на модернизацию выделили из государственного бюджета. Сразу два медицинских учреждения в Астрахани будут капитально отремонтированы до конца года - это детская городская поликлиника №3 на улице Савушкина и городская поликлиника №5 на улице Полякова.
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