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Более 60 млн рублей будет потрачено на ремонт двух астраханских поликлиник

Более 60 млн рублей будет потрачено на ремонт двух астраханских поликлиник

Деньги на модернизацию выделили из государственного бюджета. Сразу два медицинских учреждения в Астрахани будут капитально отремонтированы до конца года - это детская городская поликлиника №3 на улице Савушкина и городская поликлиника №5 на улице Полякова.

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