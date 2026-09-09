Алексей Серов из «Дискотеки аварии» неудачно высказался о 45-летних женщинах

Алексей Серов объяснил, почему взрослые мужчины предпочитают спутниц помоложе. Слова звезды вызвали бурю возмущения в соцсетях.
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