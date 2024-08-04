Вера Запада в победу Украины угасла, пишет Die Welt. О мрачном будущем страны не говорят публично, чтобы не лишить мотивации солдат ВСУ.
Мрачная украинская реальность, о которой натовцы готовы говорить лишь на условиях анонимности
Комментарии
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Natalija Osminina
Бедолаги.. это же как надо растерять все свои мозги. Нищеброды и голодранцы решили состязаться со страной, имеющей ТЯО и СЯО, и главное ГИПЕРЗВУК, который донесет любой заряд на любое расстояние, равное длине окружности планеты, с абсолютной гарантией её доставки в точку назначения. И вот эти тараканы, со своими возможностями, равными возможностям диких племен индейцев против мушкетов и винтовок белых переселенцев, еще что-то планируют))) На какие-то годы вперед. Твари, живущие за счет России, Африки и Китая считают себя Господами)) Правда, единственно здравая их мысль- это расчет на мигрантов, либералов, педерастов, извращенцев и исламистов внутри России. При этом они не замечают. что у них самих такая же ситуация. И в ЕС и в США. Кто окажется мудрее и сможет найти консенсус в своей стране- тот и в дамках.
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14 час.
ВО
Владимир Орехов
Это же очевидно - наличие ядерного оружия вовсе не гарантирует непобедимость государства. Вы что же, забыли ликвидацию/уничтожение/поражение Великого ядерного СССР? ПОТОМУ НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ - УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ, УВЫ, ВОЗМОЖНО. И СОВЕРШИТЬ ЭТО МОЖНО ДАЖЕ ИЗНУТРИ ГОСУДАРСТВА... Боже, спаси Россию!
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3 час.
Natalija Osminina
Хорошо хоть подчистили МО. Осталось навести порядок в миграционной сфере, потому что планы Запада были поднять народ на местах в мусульманских регионах-"спящие ячейки", присоединить к ним миллионы мигрантов. А армия бы пошла делать гос.переворот. В чьих руках армия- у того и власть. Так что осталось выкорчевать "лоббистов" в Думе и Правительстве- это и есть не корррупционеры, а "враги народа". Как и в МО.
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2 час.
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