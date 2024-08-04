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  • Tatyana Boyko
    Тоже как то не скоалывается((( и не смешно! У них там так все плохо, пьют бесспросвпно, стреляют, Друг в друга, кувыр...Старая и вечно пь...
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Мрачная украинская реальность, о которой натовцы готовы говорить лишь на условиях анонимности

Мрачная украинская реальность, о которой натовцы готовы говорить лишь на условиях анонимности

Вера Запада в победу Украины угасла, пишет Die Welt. О мрачном будущем страны не говорят публично, чтобы не лишить мотивации солдат ВСУ.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Бедолаги.. это же как надо растерять все свои мозги. Нищеброды и голодранцы решили состязаться со страной, имеющей ТЯО и СЯО, и главное ГИПЕРЗВУК, который донесет любой заряд на любое расстояние, равное длине окружности планеты, с абсолютной гарантией её доставки в точку назначения. И вот эти тараканы, со своими возможностями, равными возможностям диких племен индейцев против мушкетов и винтовок белых переселенцев, еще что-то планируют))) На какие-то годы вперед. Твари, живущие за счет России, Африки и Китая считают себя Господами)) Правда, единственно здравая их мысль- это расчет на мигрантов, либералов, педерастов, извращенцев и исламистов внутри России. При этом они не замечают. что у них самих такая же ситуация. И в ЕС и в США. Кто окажется мудрее и сможет найти консенсус в своей стране- тот и в дамках.
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14 час.
ВО
Владимир Орехов
Это же очевидно - наличие ядерного оружия вовсе не гарантирует непобедимость государства. Вы что же, забыли ликвидацию/уничтожение/поражение Великого ядерного СССР? ПОТОМУ НЕ НУЖНО ЗАБЫВАТЬ - УНИЧТОЖЕНИЕ РОССИИ, УВЫ, ВОЗМОЖНО. И СОВЕРШИТЬ ЭТО МОЖНО ДАЖЕ ИЗНУТРИ ГОСУДАРСТВА...   Боже, спаси Россию!
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3 час.
Natalija Osminina
Хорошо хоть подчистили МО. Осталось навести порядок в миграционной сфере, потому что планы Запада были поднять народ на местах в мусульманских регионах-&quot;спящие ячейки&quot;, присоединить к ним миллионы мигрантов. А армия бы пошла делать гос.переворот. В чьих руках армия- у того и власть. Так что осталось выкорчевать &quot;лоббистов&quot; в Думе и Правительстве- это и есть не корррупционеры, а &quot;враги народа&quot;. Как и в МО.
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2 час.

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