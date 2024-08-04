Мрачная украинская реальность, о которой натовцы готовы говорить лишь на условиях анонимности

Natalija Osminina

Бедолаги.. это же как надо растерять все свои мозги. Нищеброды и голодранцы решили состязаться со страной, имеющей ТЯО и СЯО, и главное ГИПЕРЗВУК, который донесет любой заряд на любое расстояние, равное длине окружности планеты, с абсолютной гарантией её доставки в точку назначения. И вот эти тараканы, со своими возможностями, равными возможностям диких племен индейцев против мушкетов и винтовок белых переселенцев, еще что-то планируют))) На какие-то годы вперед. Твари, живущие за счет России, Африки и Китая считают себя Господами)) Правда, единственно здравая их мысль- это расчет на мигрантов, либералов, педерастов, извращенцев и исламистов внутри России. При этом они не замечают. что у них самих такая же ситуация. И в ЕС и в США. Кто окажется мудрее и сможет найти консенсус в своей стране- тот и в дамках.