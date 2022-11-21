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В иранской провинции Бушир изъяли 8,5 тонн наркотиков за семь месяцев

В иранской провинции Бушир изъяли 8,5 тонн наркотиков за семь месяцев

В иранской провинции Бушир за семь месяцев иранского года (с 20 марта) изъяли 8,5 тонн наркотиков, заявил глава координационного совета по борьбе с наркотиками провинции Агил Хоррамабади 21 ноября, сообщает иранское информационное агентство Mehr.

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