В иранской провинции Бушир изъяли 8,5 тонн наркотиков за семь месяцев

В иранской провинции Бушир за семь месяцев иранского года (с 20 марта) изъяли 8,5 тонн наркотиков, заявил глава координационного совета по борьбе с наркотиками провинции Агил Хоррамабади 21 ноября, сообщает иранское информационное агентство Mehr.