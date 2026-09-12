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Царьград

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Эксперт Чихринова: как подготовить теплицу к зиме и избежать проблем

Эксперт Чихринова: как подготовить теплицу к зиме и избежать проблем

Завершение дачного сезона требует обязательной подготовки теплицы к зиме. Необходимо очистить конструкцию, оценить состояние грунта и устранить повреждения, иначе весной садовод может столкнуться с серьёзными проблемами.

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