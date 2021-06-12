До чего Россия довела Крым за 7 лет? Рассказывает немец

ЮлияТуризмДо чего Россия довела Крым за 7 лет? Рассказывает немецВ 2021 году исполнилось 7 лет как Крым вернулся в состав России, но дискуссии по этому вопросу все никак не утихнут.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВДВячеслав ДолининДо 2014 цены для отдыхающих из России были вполне доступны. За 7лет они выросли в разы. Кто от этого выиграл?Семенков АлександрЗа комфорт надо платить. Это факт. Но вы правы!!! Только это вопросы уже у руководству Крыма.Альбина КолесниковаА как вы хотели ? цены конечно стали больше, но и сравнивать что и как было совсем не стоит, комфорт тоже не надо сравнивать , люди должны понимать и не сравнивать с другими, странами за бугром где десятилетиями уже было, а у нас только начинается .А это нарабатывается десятилетиями.евгений карманович-- Что Вы думаете? -- А то, что границы надо открывать. Эта "жемчужина" всего СССР. Он просто не должен быть яблоком раздора.valentina sergeevaОднако! Это что же за ответ крымчан? После всего, что Россия за семь лет вложила в Крым, они ещё и сомневаются, лучше им стало или нет? Им, оказывается, всё ещё "не хуже"?! А что ж САМИ-то, до возвращения, ничего не делали?! "Молодцы" ... дельцы! Нехорошие выводы закрадываются....Комментировать
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