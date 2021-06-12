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До чего Россия довела Крым за 7 лет? Рассказывает немец

До чего Россия довела Крым за 7 лет? Рассказывает немец

В 2021 году исполнилось 7 лет как Крым вернулся в состав России, но дискуссии по этому вопросу все никак не утихнут.

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Вячеслав Долинин
До 2014 цены для отдыхающих из России были вполне доступны. За 7лет они выросли в разы. Кто от этого выиграл?
Семенков Александр
За комфорт надо платить. Это факт. Но вы правы!!! Только это вопросы уже у руководству Крыма.
Альбина Колесникова
А как вы хотели ? цены конечно стали больше, но и сравнивать что и как было совсем не стоит, комфорт тоже не надо сравнивать , люди должны понимать и не сравнивать с другими, странами за бугром где десятилетиями уже было, а у нас только начинается .А это нарабатывается десятилетиями.
евгений карманович
-- Что Вы думаете? -- А то, что границы надо открывать. Эта "жемчужина" всего СССР. Он просто не должен быть яблоком раздора.
valentina sergeeva
Однако! Это что же за ответ крымчан? После всего, что Россия за семь лет вложила в Крым, они ещё и сомневаются, лучше им стало или нет? Им, оказывается, всё ещё "не хуже"?! А что ж САМИ-то, до возвращения, ничего не делали?! "Молодцы" ... дельцы! Нехорошие выводы закрадываются....

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