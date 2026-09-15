Эксперт: именно видео из мессенджеров незаметно забивают память смартфона

Именно автосохраненные ролики из чатов чаще всего становятся главными "пожирателями" хранилища Когда на смартфоне заканчивается свободное пространство, первым делом хочется удалить фотографии.
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