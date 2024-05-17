Политнавигатор Владимир Путин вылетел в Китай. Он везёт с собой внушительную делегацию. Это министры нового состава правительства, а также представители «большого бизнеса» РФ.
Зачем Путин взял с собой Шойгу на переговоры в Китай
Комментарии
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ВераВерная
Моей логике ВВП следовать не будет, это точно, а кого куда "таскать", как вы выразились, он сам разберётся.
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3 час.
ВТ
Василий Топчий
А у него по русскому языку было 3(три) балла.
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2 час.
Анфиса Иванова
Зачем взял с собой?! А чтобы в его отсутствие очень ретивые " вежливые люди" не заарканили Кужугетовича в покои рядом с его бывшими подопечными...😜
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1 час.
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