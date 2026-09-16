TTF Gas Hits $92.95 as Gulf Tensions Weigh on Energy Markets

Europe’s benchmark natural gas prices held above the 80-euro mark early on Wednesday, staying close to 2022 highs, as low gas volumes in storage sites fuel concerns about winter supplies amid continued disruption and widening conflict in the Middle East.
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