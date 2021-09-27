Для победы над «Мальме» «Зениту» придется показать нечто большее, чем в игре против «Челси»

Двукратный чемпион России в составе московского «Спартака», а ныне популярный футбольный эксперт Эдуард Мор уверен: для победы над «Мальме» «сине-бело-голубым» придется показать нечто большее, чем они показали в игре против «Челси» в Лондоне.