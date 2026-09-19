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Аргументы и Факты

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Искусственный интеллект помог Интерполу найти более 120 террористов

Искусственный интеллект помог Интерполу найти более 120 террористов

Интерпол установил личности 126 террористов благодаря применению технологии искусственного интеллекта (ИИ) в рамках антитеррористической операции Shams II, сообщила организация.

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