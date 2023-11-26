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Гончаренко о 3:1 с «Краснодаром»: «Урал» выиграл по делу. Хорошо оборонялись и атаковали, не давали сопернику разбежаться»

Гончаренко о 3:1 с «Краснодаром»: «Урал» выиграл по делу. Хорошо оборонялись и атаковали, не давали сопернику разбежаться»

Тренер екатеринбуржцев дал комментарий после матча 16-го тура Мир РПЛ (3:1). – Можно сказать, что мы по делу выиграли, хорошо оборонялись, не давали сопернику разбежаться.

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