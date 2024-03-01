Анастасия Ракова рассказала о переоборудовании рентгеноперационной в больнице им. Кончаловского

В медучреждении москвичам оказывают экстренную высокотехнологичную медпомощь В Москве в соответствии с единым стандартом переоснащения стационаров была проведена полная модернизация рентгеноперационной больницы имени М.
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