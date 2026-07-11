Что делать с вещами умершего человека: церковь развеяла мифы и объяснила, как поступить правильно Елена ГалицкаяПосле смерти близкого человека родственники сталкиваются не только с болью утраты, но и с множеством бытовых вопросов.
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