На Земле ожидается магнитная буря: скорость солнечного ветра может превысить 700 км/с

28 мая на Земле начнётся магнитная буря, вызванная серией вспышек на поверхности Солнца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии