На Земле ожидается магнитная буря: скорость солнечного ветра может превысить 700 км/с

28 мая на Земле начнётся магнитная буря, вызванная серией вспышек на поверхности Солнца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лабораторию солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и Институт солнечно-земной физики СО РАН.