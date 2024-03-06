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Диетолог Денисова назвала фрукт, который должен быть в рационе сердечников и диабетиков

Диетолог Денисова назвала фрукт, который должен быть в рационе сердечников и диабетиков

В грейпфруте содержится уникальное вещество нарингенин, которое способно снимать воспалительные процессы в организме, а также помогать в борьбе с повышенным холестерином и сахарным диабетом, рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в интервью «Аргументам и Фактам».

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