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Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?

Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?

Бои у границы Курской области идут уже третью неделю. Эвакуация мирного населения из приграничных районов продолжается, но существенно затруднена — волонтеры вывозят людей из-под огня на частных автомобилях и переправляют через реку Сейм на лодках.

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