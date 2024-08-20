Тысячи людей пропали под Курском после вторжения ВСУ. Почему они не смогли эвакуироваться и что известно об их судьбе?

Бои у границы Курской области идут уже третью неделю. Эвакуация мирного населения из приграничных районов продолжается, но существенно затруднена — волонтеры вывозят людей из-под огня на частных автомобилях и переправляют через реку Сейм на лодках.
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