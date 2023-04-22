Политика Сегодня

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Полковник Макгрегор обвинил НАТО в безальтернативных провокациях против России

Полковник Макгрегор обвинил НАТО в безальтернативных провокациях против России

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины он видит в составе «семьи» Альянса. Полковник в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал его провокационное заявление для YouTube-канала Judging Freedom.

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