Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что будущее Украины он видит в составе «семьи» Альянса. Полковник в отставке Дуглас Макгрегор прокомментировал его провокационное заявление для YouTube-канала Judging Freedom.
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