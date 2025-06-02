Экзитпол показал лидерство мэра Варшавы на выборах президента Польши

Кандидат от правящей в Польше коалиции «Гражданской платформы», мэр Варшавы Рафал Тшасковский лидирует во втором туре выборов главы государства, следует из результатов экзитпола (опроса избирателей), распространенных польским телеканалом TVP Info.
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