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Боец РФ: ВСУ не успели подойти к пулеметам во время штурма Нескучного в ДНР

Боец РФ: ВСУ не успели подойти к пулеметам во время штурма Нескучного в ДНР

Украинские бойцы не успели занять огневые точки в ходе штурма российскими подразделениями группировки «Восток» села Нескучное в ДНР, рассказал ТАСС командир одного из подразделений группировки с позывным Маэстро.

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