Житель Липецка расскажет в суде, как торговал героином

Полиция оформила уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Липецка и передаёт его в суд. Обвинительное заключение по факту хранения и торговли наркотическими веществами утверждено прокурором Правобережного района Липецка.
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