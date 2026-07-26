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На Западе начали массово обращаться к магии из-за стагнации рынка труда

На Западе начали массово обращаться к магии из-за стагнации рынка труда

Стагнация на рынке труда в Европе и США привела к тому, что местные жители начали чаще обращаться за магическими ритуалами, которые якобы должны помочь в поисках работы, прохождении собеседования или получении повышения.

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