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Спортсмены из Удмуртии завоевали девять медалей на Всероссийских соревнованиях по хапкидо

Спортсмены из Удмуртии завоевали девять медалей на Всероссийских соревнованиях по хапкидо

Новосибирск. 10 и 11 октября в Новосибирске прошли всероссийские соревнования по хапкидо «АЗИЯ-СИБИРЬ».

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