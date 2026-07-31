Ростех начал оценивать качество порошков для 3D-печати с помощью ИИ

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Центр аддитивных технологий (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Госкорпорации Ростех) внедряет искусственный интеллект (ИИ) для оценки металлических порошков, используемых в 3D-принтерах.
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