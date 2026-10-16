Жители Московской области с начала 2026 года обратились на горячую линию главного врача почти 283 тысячи раз, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, По словам зампреда правительства Подмосковья – министра здравоохранения Максима Забелина, по номеру можно уточнить график приёма специалистов, порядок записи на исследования, а также направить отзывы и предложения руководству медицинских организаций.
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