Профессор Егоров: неизлечимой глаукомой заболевают 100 тысяч россиян в год

Президент Российского глаукомного общества профессор Евгений Егоров сообщил, что сейчас в России каждый год заболевают неизлечимой пока глазной болезнью глаукомой, которая приводит к слепоте, более ста тысяч человек .
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