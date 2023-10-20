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Новый Нижегородский

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ХАМАС освободило двух заложников после решения Израиля отложить...

ХАМАС освободило двух заложников после решения Израиля отложить...

ХАМАС освободило двух заложников после решения Израиля отложить вторжение в ГазуДвое заложников, попавших в плен к группировке ХАМАС, были освобождены после того, как Израиль под давлением западных стран принял решение отложить вторжение в сектор Газа.

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