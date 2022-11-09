Полицейскими в Красноярском крае пресечена незаконная деятельность по реализации алкогольной продукции несоответствующего качества

В ходе совместных оперативных мероприятий сотрудниками УЭБиПК краевого главка совместно с сотрудниками ОЭБиПК МО МВД России «Краснотуранский» выявлен факт незаконной реализации и хранения нелегальной спиртосодержащей продукции в магазинах Идринского района.
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