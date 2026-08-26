Группировка войск «Днепр» продолжает выполнять боевые задачи в зоне проведения СВО: 26.08.2026

Ваш браузер не поддерживает видео. Как сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Андрей Клинов, в ходе активных боевых действий нанесено поражение личному составу и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районе населенных пунктов Орехово, Юрковка и Малокатериновка.
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