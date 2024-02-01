В Красноярске 30 домов, 2 школы и 2 садика остались без воды из-за аварии

По данным «КрасКома» в Железнодорожном районе произошла авария на сетях. Без холодной воды остались следующие здания: Менжинского, 6, 8, 9, 9г, 10, 10б (детский сад), 10д, 10ж, 11 (гимназия),11а, 12а, 12б, 13, 14, 14а, 14б, 15 (лицей), 16а, 16 (детский сад), 17, 18, 18а, 18г; Ладо Кецховели, 26/3 (магазин), 28, 30, 32; Пролетарская, 1, 31, 47; Копылова, 36, 42, 44, 48, 50, 66.
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