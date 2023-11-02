Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Сахалинской области в отставке

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Сахалинской области завершено расследование уголовного дела, возбужденного Председателем Следственного комитета Российской Федерации, в отношении бывшей судьи Арбитражного суда Сахалинской области в отставке.
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